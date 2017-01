Un Chamois au Barça c'est possible... au moins sur FIFA

C'était peut-être l'un des cadeaux apporté par le père Noël cette année : FIFA 17. Jeu vidéo de football qui permet aussi bien de choisir le Barça que Manchester ou... Niort ! Pour les Chamois, les vrais, et leur entourage, cela créé des situations parfois cocasses.

Le défenseur des Chamois Jérémy Choplin ne joue plus trop à la console mais ses proches si. Avec le jeu FIFA, apparement, ils s'amusent bien. "On peut me mettre avant-centre, me faire jouer au PSG, au Real ou au Barça. C'est toujours sympa pour nos familles", sourit le joueur.

Romain Grange lui aussi se retrouve parfois avec le maillot de Paris ou du Bayern. C'est son beau-frère surtout qui joue à ce jeu vidéo de foot. "Chaque fois qu'il me met dans un grand club, il m'envoie la photo et me dit "ce serait bien maintenant que tu essaies de le faire en vrai", raconte le milieu de terrain niortais.

La ressemblance avec les doubles virtuels fait débat

"Ça va, je me trouve assez beau gosse", dit en rigolant Romain Grange. "Je me trouve plus beau en vrai je crois", répond lui aussi en se marrant Jérémy Choplin.

Quant à David Kiki il trouve que le personnage lui "ressemble un peu mais le visage n'est pas exactement le même".

Parties entre joueurs

Certains vrais Chamois sont aussi adeptes du jeu vidéo Fifa. Les soirées entre joueurs sont parfois l'occasion de faire des parties. "On se chambre, tu filmes l'autre parce qu'il a perdu et qu'il est énervé", raconte David Kiki.

Et le perdant a même parfois des gages : "ramener les pains au chocolat ou inviter les autres au restaurant", cite par exemple le défenseur. Mais ne comptez pas sur lui pour révéler lequel de ses co-équipiers a le plus souvent des gages.