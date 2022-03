INSOLITE - Un chamois vu dans les Deux-Sèvres

C'est un animal dont on parle beaucoup dans les Deux-Sèvres, club de foot oblige, mais que l'on n'a pas l'habitude de croiser dans notre région : un chamois a été vu dernièrement du côté de la Gâtine. Une première.

Un chamois non pas niortais et dans un stade de football mais plutôt du côté de la nature gâtinaise ! L'animal a été aperçu à La Ferrière-en-Parthenay le 18 février et à nouveau ce lundi 28 février du côté de Parthenay. Il aurait été aussi vu à Chauvigny en décembre dernier. Une première dans le Poitou.

"Il ne faut pas s'étonner ce n'est pas forcément un animal montagneux. Il s'est contraint à quitter les plaines du fait des activités humaines. C'est un animal qui comme le chevreuil peut aller dans les bois ou dans les plaines sans aucun problème", explique Alexandra Baron, directrice de la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres. Mais il est vrai que le département reste assez éloigné de sa zone de répartition actuelle plutôt située "dans les Alpes ou le Mercantour".

Ce n'est pas forcément un animal montagneux

"C'est une femelle, on suppose qu'elle viendrait de l'Indre. Elle a l'air de se diriger plein ouest vers la Vendée ou la Charente-Maritime. Est-ce qu'elle a eu un dérangement ? Est-ce qu'elle a été poursuivie ? On peut pas le savoir", poursuit Alexandra Baron.

Le chamois, reconnaissable à sa tête blanche avec deux lignes noires, pourrait-il s'implanter ici ? "A partir du moment où il n'est pas embêté avec le facteur humain, il pourrait potentiellement s'installer. Il s'entend très bien avec le chevreuil", précise la directrice de la fédération des chasseurs.

En tout cas forcément, l'information n'est pas passée inaperçue auprès de nos Chamois niortais.