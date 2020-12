Un champion de NBA aux couleurs du Stade Montois Rugby

On ne sait pas encore comment il a réussi à se procurer ce maillot, qui le lui a donné. Mais ce qui est certain c'est que la star du basket américain, Russell Westbrook, a été pris en photo portant un maillot des Jaunes et Noirs. Le cliché a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un maillot un peu particulier, créé à l'occasion du centenaire du Stade Montois. Un maillot collector, une reproduction du maillot de 1963, année du titre de champion de France des Montois face à Dax. Il en existe une centaine d'exemplaires.

Du côté du Stade Montois, une fois la surprise passée, on affiche une certaine fierté à l'image d'Alain Castagnet. Le vice-président du club se dit aussi heureux : "Heureux pour tous ceux qui ont porté ce maillot, et notamment les anciens. Ça remémore les heures de gloire du Stade Montois et c'est un tout parce que voir ça, cela fait plaisir aux anciens, aux générations intermédiaires comme la mienne et c'est bien aussi parce que ça a un effet miroir pour la jeune génération : de voir que ce maillot est dans le plus grand championnat mondial de basket, porté par un des meilleurs joueurs c'est symbole ! Ces couleurs du Stade Montois Rugby c'est pas n'importe quoi et c'est joli en plus ! c'est peut-être pour ça que notre célèbre basketteur le porte avec beaucoup d'élégance. Il y a ce logo qui figure sur sa poitrine, je ne peux pas imaginer qu'il ne se soit pas renseigné, ou que la personne qui lui a offert ne lui ait pas dit."