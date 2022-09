Un chanceux remporte 147 323 € à l'EuroMillions dans un bar-tabac à Mayenne

Il a remporté l'équivalent de 52 000 Chaussées aux Moines. Un chanceux a gagné 147 323 € à l'EuroMillions dans un bar-tabac de Mayenne, le Fluvial. Le tirage a eu lieu le vendredi 23 septembre mais les gérants de l'établissement ne l'ont appris que jeudi. Ils ne savent pas si c'est un client habituel ou quelqu'un de passage. "On ne pourra jamais le savoir s'il ne vient pas directement", explique Kevin Hubert, qui tient le Fluvial avec son père.

Mais les deux hommes sont déjà très heureux. Le gain aurait même pu être beaucoup plus gros. "À un numéro près, il aurait pu gagner les 193 millions d'euros qui ont été gagnés en Angleterre. C'est déjà une grande fierté d'avoir fait gagner quelqu'un. Surtout qu'une somme comme ça, ce n'est pas rien, ça permet d'améliorer sa vie au quotidien. Donc c'est une grande satisfaction pour nous."

"La chance peut frapper une deuxième fois !"

Le comportement des clients du Fluvial a changé depuis l'installation d'une pancarte par la Française des Jeux. "Des fois, ils prennent un paquet de cigarettes et en plus ils prennent un EuroMillions. La chance peut frapper une deuxième fois ! On espère faire un gain encore plus gros dans les mois ou les années à venir."