Un chapiteau de 10 mètres sur 25 volé dans les Ardennes

Quand AZ Chapiteaux, entreprise spécialisée dans la location de chapiteaux implantée dans les Vosges, arrive à Villy ce lundi matin, elle découvre, avec stupéfaction, que le chapiteau installé 3 jours avant a disparu.

ⓘ Publicité

Le chapiteau en question avait été loué par une entreprise pour un événement professionnel qui devait débuter ce vendredi et se poursuivre samedi. Comme à son habitude, AZ Chapiteaux arrive donc le vendredi avec tout son matériel et monte l'installation pour son client. Mais en arrivant lundi matin pour tout récupérer : plus rien ni du chapiteau de 10 mètres sur 25, ni du plancher, ni du matériel d'éclairage.

Ce sont des témoins qui leur raconte ce qui s'est passé. Ce samedi matin ils ont assisté au démontage du chapiteau et ont vu un camion partir avec, sans imaginer un instant qu'ils étaient en train d'assister à un vol en bonne et due forme. Le préjudice s'élève à plus de 50 000 euros.

Le propriétaire a bien sûr tenté de contacter son client qui reste injoignable. Il a porté plainte et appelle quiconque aurait des informations à contacter AZ Chapiteaux.