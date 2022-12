Un charcutier de Bais, dans le Nord-Mayenne, champion d'Europe de la saucisse grillée

C'est un champion d'Europe pas comme les autres, champion d'Europe de la saucisse grillée ! Jérôme Chauveau, charcutier et traiteur à Bais dans le Nord-Mayenne, a remporté la compétition, face à des dizaines de concurrents, début octobre, tout comme le prix d'excellence du meilleur boudin.

"On est fier, on est très content. On fait du bon travail je crois, on valorise nos produits et on essaie de se démarquer de ce que font les industriels" confie Jérôme Chauveau à France Bleu Mayenne.