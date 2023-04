Un charcutier-traiteur lance le "fotjevleesch", une version végétarienne du traditionnel potjevleesch

La cuisine du Nord et du Pas-de-Calais est à l'image de notre territoire : généreuse. Il y a la carbonnade flamande, le welsh, la fricadelle et bien sûr le potjevleesch. Mais il serait peut-être temps de manger un peu de légumes et pas seulement des frites ! A Seclin, le charcutier-traiteur Frédéric Leurs a décidé de bousculer un peu nos traditions et lance le fotjevleesch, une version végétarienne du potjevleesch.

ⓘ Publicité

Le fotjevleesch : des endives, carottes, céleris et brocolis

Frédéric Leurs s'est réveillé un matin avec un ras-le-bol de tous ces plats à base de viande : "Oui c'est un ras le bol. Voilà, il faut manger des légumes. Mangez moins de viande, mangez mieux mais faut manger quand même donc il faut compenser d'où l'idée du potjevleesch végétarien". Traditionnellement, ce plat de notre région est un pot de viande en gelée avec du veau, du porc, du lapin et du veau.

Le fotjevleesch est évidemment concocté avec des ingrédients de la région : "C'est un potjevleesch fait avec des endives, carottes, céleris et brocolis. Pour le jus du potjevleesch qui coule sur les frites, on va travailler un jus d'oignons un peu comme une soupe à l'oignon pour lui donner du liant. Dans le potjevleesch de viande, il est donné par les couennes de porc, les pieds et les oreilles, là on va travailler avec la fécule qu'on trouve dans la pomme de terre bintje." N'hésitez pas à commander sur leur site , ils livrent même sur Seclin et les environs.

Médaillé en 2006 et 2015 pour son potjevleesch traditionnel au concours international, Frédéric Leurs charcutier-traiteur aimerait concourir avec sa version végétarienne au prochain concours international du potjevlessch. France Bleu Nord a donc interrogé le fondateur du concours, Luc Vanpopringe pour savoir s'il a ses chances : "Pourquoi pas on a déjà le potjevleesch de poisson. Je vais demander à mon conseil d'administration, la confrérie des charcutiers. J'espère qu'ils accepteront sinon on utilisera le 49.3 pour faire passer ca." Le prochain concours international du potjevleesch aura lieu à Godewaersvelde en septembre prochain.