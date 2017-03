Un chasseur de fantômes en Mayenne !

Il pense avoir trouvé une maison hantée à St-Berthevin : Jordan Perrigaud, un nantais de 19 ans, est chasseur de fantômes à ses heures perdues. Il a lancé une émission sur Internet il y a un peu plus d'un an. Le dernier numéro a été tourné en Mayenne.

C’est un manoir abandonné dont Jordan Perrigaud refuse de divulguer la localisation exacte. « Pour ne pas attirer trop de curieux, on ne voudrait pas qu’il y ait des dégradations ». Selon nos informations, la bâtisse serait située dans un bois, près d’un hypermarché berthevinois. Jordan Perrigaud y a tourné de dernier épisode de son émission « En quête d’entités paranormales ». Ce Nantais de 19 ans, passionné de paranormal, publie des vidéos sur Youtube depuis un peu plus d’un an. Il y visite des bâtiments abandonnés dans toute la France pour y traquer les « entités » : Jordan Perrigaud est, en effet, chasseur de fantômes.

Il y a quelques mois, une de ses connaissances lui indique la présence d’un manoir abandonné à St-Berthevin. Jordan Perrigaud décide donc de s’y rendre, avec deux copains Erwann et Théo, qui sont aussi son équipe de tournage. Les trois compères visitent le manoir de nuit, bardés de caméras infrarouges et d'appareils tous plus étranges les uns que les autres : « On travaille avec un Pod et un K2. Ce sont des appareils qui nous permettent de détecter les champs magnétiques. On dit que les esprits sont des boules d’énergie. Si nos appareils se déclenchent, c’est soit qu’un esprit touche l’appareil, soit qu’il en est très proche ».

"On ne vous veut aucun aucun mal"

L’émission dure 1h30. Jordan Perrigaud et son équipe explorent le manoir mayennais de fond en combles pour tenter d’entrer en contact avec des fantômes… Mais les trois compères font toujours très attention à être polis avec les forces paranormales. Après tout, on ne sait jamais !

Ils les interrogent systématiquement avant d’entrer dans une pièce : « On ne vous veut aucun mal. Est-ce que notre présence vous dérange ? Pour nous répondre, n’hésitez pas à faire vibrer nos appareils ».

Vers la fin de l’émission, Jordan Perrigaud et ses amis abattent leur carte-maîtresse, la spirit box : une sorte de radio qui balaie les fréquences très rapidement et qui permettrait de traduire les propos des fantômes. L’interrogatoire commence : « Combien êtes-vous ici avec nous ? » La question est suivie de longs grésillements. «J’ai cru entendre trois ! », lance un membre de l’équipe. « Pouvez-vous nous dire vos prénoms ? » Grésillements toujours. « Au niveau des prénoms on a cru entendre Marie, Joël et Francis, c’est bien ça ? »

Un monde après la mort ?

Bon, on est pas tout à fait sûrs d'avoir entendu la même chose. Mais qu'importe pour Jordan Perrigaud : « Ce qu’on essaie de faire, c’est récolter des informations qui pourrait nous conforter dans l’idée qu’il y aurait un monde après la mort. On diffuse ensuite nos émissions sur le net pour partager nos découvertes avec tous les passionnés de paranormal. Au départ, j’étais assez sceptique sur la question des fantômes. Mais au fil du temps, avec toutes les enquêtes qu’on a réalisé, j’y crois de plus en plus ».

Et le jeune homme n’a pas peur de passer pour un farfelu : « On début, on pensait que les gens allaient nous prendre pour des fous. On se rend compte que c’est ce moins en moins tabou. Mais en France, travailler sur le paranormal reste plus délicat qu’aux Etats-Unis. Là-bas, les émissions sur ces sujets sont des programmes phare. Beaucoup de gens y croient. »

Jordan Perrigaud rêve d'être contacté par une chaîne de télévision pour pouvoir diffuser plus largement ses aventures.