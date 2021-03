Un chasseur sachant chasser... : le livre de cette toulousaine recense des virelangues pour s'amuser

Savez-vous ce qu’est un virelangue ? Ce sont toutes ces petites phrases imprononçables que les acteurs répètent avant de monter sur scène et que nous connaissons depuis l’enfance. Il y a les chaussettes de l’archiduchesse, le chasseur qui sait chasser. Des phrases qui nous font bafouiller, trébucher et surtout bien rigoler.

Le rire c’est d’ailleurs ce qui a motivé une Toulousaine. Elle sort un livre dans lequel elle recense plus de 200 virelangues. Hanaé Lecasio, correctrice indépendante à Toulouse, appelle d’ailleurs ces virelangues : des casse-bouche. Elle les classe dans son livre en phrases qui creucreutent, qui zozottent, qui postillonnent ou treutreutent. Et pour que ces phrases livrent toute leur magie, il faut les répéter au moins trois fois.

Pour jouer en famille

Ce recensement de virelangues, elle en a eu l’idée pendant le deuxième confinement. Une manière de se détendre et de proposer aux familles des jeux pour les soirées longues de couvre-feu. Elle a aussi inventé de nouveaux casse-bouche pour s’entraîner. "Gisèle gèle des aisselles sous l’échelle chez elle à Courchevel" ou encore "Macron mâchonne machinalement un macaron machiavélique et une madeleine magistrale". Dans l'ouvrage, elle a aussi récolté des phrases en espagnol et anglais. "How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? (Combien de bois jetterait une marmotte si une marmotte jetait du bois?)"