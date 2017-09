Un chat fait 130 kilomètres caché dans le capot d'un camping-car

Jazz le chat s'est caché dans le capot d'un camping-car au ValJoly dans l'Avesnois, il a atterrit sans le savoir en Belgique. Ses propriétaires l'ont retrouvé grâce aux réseaux sociaux.

Jazz est certainement le meilleur joueur français du cache-cache. Ce chat, originaire de l'Oise, a parcouru 130 kilomètres caché dans le capot d'un camping-car. Ses propriétaires l'ont perdu lors d'un week-end passé dans l'Avesnois dans la station touristique du ValJoly.

Une flaque suspecte sous le camping-car

Marc et Nadia habitent à Compiègne dans l'Oise. Les 16 et 17 septembre derniers le couple est en week-end en camping-car au ValJoly. Samedi, leur petit chat noir et blanc disparaît, le lendemain Jazz est toujours aux abonnés absents . Le couple est alors obligé de rentrer à la maison orphelin de son matou chéri.

Pendant ce temps là, à 130 kilomètres de là en Belgique, Carine et son mari rentrent à la maison. Eux aussi ont passé le week-end au ValJoly, sur la même aire de camping des oisiens. Le mari de Carine remarque alors une flaque à l'avant de son camping-car, il décide d'ouvrir le capot. Quelle surprise! Un petit chat vivant est logé sur la batterie de son véhicule et la flaque n'est autre que son urine. L'animal a donc parcouru une centaine de kilomètres caché dans le camping-car.

La magie Facebook

Le couple belge veut alors retrouver les propriétaires de l'animal, il est tatoué mais impossible de retrouver ce numéro en Belgique. Carine poste alors un message sur Facebook avec une photo de sa découverte.

Son post est partagé plus de 2.500 fois sur Facebook et la magie des réseaux sociaux opère. Une vacancière du ValJoly, au courant de la disparition du chat, découvre l'annonce et prévient les propriétaires dont elle avait soigneusement gardé le numéro.

Quelques heures plus tard, le maître est en Belgique et récupère son petit Jazz en pleine forme "impeccable, tout beau tout propre et comme il est très sociable il se promenait chez eux comme s'il avait toujours été là" raconte Marc. Jazz voulait-il s'installer définitivement en Belgique ? "ah oui peut-être qu'il préfère le chocolat belge!" plaisante Marc heureux d'avoir retrouvé son petit chat "on l'appelle la star maintenant" ironise Nadia son épouse.