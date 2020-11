Disparu en 2012 à Saint-Omer (Pas-de-Calais), un chat vient d'être retrouvé en Bretagne à la plus grande surprise de sa maîtresse. Mais les retrouvailles ne sont pas pour tout de suite : l'animal a de nouveau réussi à prendre la poudre d'escampette, en Nouvelle-Aquitaine cette fois.

Un chat fugueur retrouvé huit ans plus tard dans le Finistère, à plus de 600 kilomètres de chez lui

Stéphanie a encore du mal à y croire. Son chat Def a été formellement identifié le 29 octobre grâce à son tatouage par la clinique vétérinaire de Pleyber-Christ (Finistère). La propriétaire, qui vit à Blendecques, près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, avait perdu la trace de son compagnon depuis... huit ans. "Je l'avais adopté à la SPA à l'âge de six mois. Quand on a déménagé, il avait l'habitude de partir pour retourner près de notre ancienne maison et il revenait... sauf qu'un jour, il n'est pas revenu", raconte-t-elle.

C'est donc à 620 kilomètres de chez lui, dans une grange de la commune de Plounéour-Ménez dans les Monts d'Arrée, que Def -âgé aujourd'hui de douze ans- a pointé le bout de son museau, méconnaissable. "Sur les photos, je ne l'ai pas reconnu. Il n'est plus roux comme à l'époque et il a l'air un peu abimé."

Def semble avoir beaucoup changé en huit ans. -

Pour moi ce chat était soit adopté par une autre famille, soit décédé. C'est incompréhensible ! Et que faisait-il à 600 kilomètres de chez moi surtout ? Je ne m'y attendais pas du tout, j'étais sous le choc !

Nouvelle fugue... à La Rochelle

Soulagée, Stéphanie pensait récupérer son chat ce vendredi grâce à un internaute qui avait accepté de faire le trajet jusqu'à chez elle, après un crochet par La Rochelle. Mais c'était sans compter un nouveau rebondissement. Mardi, Def a réussi à s'enfuir du mobile-home qui devait le ramener à la maison. Aux dernières nouvelles, il est de nouveau introuvable du côté de la Charente-Maritime. Et sa maîtresse inconsolable : "C'est un ascenseur émotionnel. Je m'étais fait à l'idée que mon chat allait revenir... C'est un nouveau coup au moral. Mais avec tout le battage que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai peut-être un peu plus de chance de le retrouver."