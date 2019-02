Nord : un chat perdu rentre chez lui en BlaBlaCar

Villeneuve-d'Ascq, France

Comment réinventer BlabBlaCar version chat ? C'est un matou du Nord qui a trouvé l'idée, ou plutôt ses propriétaires : le "BlaBlaCat" ! Tout est parti d'une belle frayeur. La famille, qui vit à Villeneuve d'Ascq, rentrait de vacances en Savoie, et sur la route ils font étape à Annecy (Haute-Savoie), chez la sœur de la maman, Marie-Noëlle. Ce soir-là, Caramel dort à la cave (tout le monde ne veut pas qu'une boule de poils débarque à la maison). Sauf que le lendemain matin, au réveil, le chat a disparu.

"Il s'était fait la belle ! On l'a cherché pendant près de deux heures dans le quartier, en l'appelant, en faisant bouger le paquet de croquettes." Mais rien à faire, Caramel est introuvable. La famille reprend donc la route sans lui, la mort dans l'âme. Sauf que quelques heures plus tard, la sœur de Marie-Noëlle les appelle, le chat a retrouvé son chemin !

"Compagnie sympathique, voyage impeccable"

C'est là que commence notre histoire. Comment fait-on pour rapatrier un chat qui se trouve à près de 800 kilomètres de chez soi ? C'est la sœur de Marie-Noëlle qui a cette idée insolite : trouver une place dans un covoiturage pour Caramel. Marie-Noëlle n'avait jamais utilisé la plateforme BlaBlaCar, elle a donc créé un compte pour son chat, et elle a trouvé un voyage, proposé par deux amis, William et Rémi, qui rentraient d'Annecy à Béthune. Et William a tout de suite accepté, "On a rigolé, on s'est demandé si on allait vraiment voyager avec un animal plutôt qu'une personne."

Et le Nordiste le dit lui-même, c'était le trajet parfait, "Le chat a dormi toute la route, on s'est arrêté une demi-heure pour aller casser la croûte, il n'a jamais bougé d'un poil." Huit heures de route, donc, avec le chat qu'ils ont ramené jusqu'au péage de Béthune, où ils s'étaient donné rendez-vous avec Marie-Noëlle. Et ils ont même laissé un très bon commentaire sur le compte BlaBlaCar de Caramel : "Compagnie sympathique, voyage impeccable".

Après huit heures de route, le très bon commentaire de William et Rémi, les covoitureurs de Caramel, sur le site de BlaBlaCar © Radio France