Un chat tombé dans un puits de 40 mètres sauvé par les pompiers d'Indre-et-Loire

Un chat un peu trop curieux a fait une chute dans un puits de 40 mètres de profondeur dans la commune du Bournan. Il a été sauvé par les pompiers, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires.

C'est l'histoire d'un chat aventurier qui aurait pu finir sa vie au fond d'un puits sans le dévouement des pompiers tourangeaux. Ce mercredi matin, sur la commune du Bournan, un chat curieux a fait un plongeon dans un puits de 40 mètres.

Les propriétaires attachés à leur félin ont appelé les pompiers qui ont déployé les grands moyens et ont fait intervenir les hommes du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux, le GRIMP. Aidés par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Sepmes, ils ont réussi à récupérer le matou au fond du puits et à le rendre sain et sauf à ses propriétaires !