Un château hanté par une Dame Verte en Mayenne

Mézangers, France

C'est une histoire qui fait peur. Celle d'un fantôme qui hanterait le Château du Rocher à Mézangers. La demeure de granit datant du XIIIe siècle est habitée par la famille De Chavagnac aujourd'hui, mais aussi par l'une de ses anciennes propriétaires, bien accrochée à ses murs.

Une grande duchesse morte noyée

La Dame Verte, est bien connue dans le village de la Mayenne. L'une des rues de Mézangers s'appelle d'ailleurs "rue de la Dame Verte". Pour cause, le fantôme hante le château depuis des siècles.

"On a l'a retrouvée dans l'étang avec son écharpe verte." - Madame de Chavagnac, propriétaire du château du Rocher

Sous le règne de Louis XIV, Éléonore de Bouillé, duchesse du Lude, grande chasseresse vit au Rocher. "Elle a pas l'air aimable" commente Madame de Chavagnac, actuelle propriétaire devant le portrait de la défunte. Effectivement, Éléonore de Bouillé était connu pour son coté hautain et autoritaire.

Le portrait d'Éléonore de Bouillé. © Radio France - Valentine Letesse

Des portes qui claquent et des choses étranges

La vie de la duchesse s'est terminée tragiquement. "Un jour son mari revient et il l'a trouve avec un homme dans une chambre. On ne sait pas ce qu'est devenu l'amant, mais le lendemain en tout cas la Dame Verte, on a l'a retrouvée dans l'étang du château. Avec son écharpe verte." raconte la propriétaire.

"La légende dit que si les jeunes mariés passent leur nuit de noces dans la chambre de la Dame Verte : elle apparaît" - Madame de Chavagnac, actuelle propriétaire du château du Rocher

Depuis la Dame Verte rode. "La légende dit que si les jeunes mariés passent leur nuit de noces dans la chambre de la Dame Verte : elle apparaît" explique la propriétaire, qui n'a pas tenté le diable. Elle et son mari ont passé leur nuit de noces ailleurs. "En 25 ans je ne l'ai jamais vu. [...] En revanche, il y a des portes qui claquent, des parquets qui grincent et des choses étranges. Un jour, j'étais dans le salon et j'ai entendu un énorme BOOM. Comme un cadre qui tombe. Je monte à l'étage : il n'y avait rien".

La dernière apparition de la duchesse remonte à la plusieurs dizaines d'années. Le grand-père du propriétaire actuel l'aurait aperçu dans la chapelle du château. Une fois arrivée en bas des escaliers, la Dame Verte avait disparu.