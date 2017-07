Un chatelleraudais concurrent de la Transcontinental Race

A 52 ans, Denis Recazens, concessionnaire auto à Châtellerault vient de s'élancer samedi de Belgique pour rejoindre la Grèce à vélo : c'est 4.000 km en passant par l' Allemagne, l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie. Le tout en autonomie.

Denis Recazens fait partie des 300 concurrents à s'aligner sur cette course hors norme. Vous pouvez suivre en direct son parcours ici.

un itinéraire XXL © Radio France - DR

"Le vélo à la base il fait 8 kilos et pourtant je n'ai pas pris grand chose: quelques vêtements contre la pluie et le froid, du matériel de réparation, un peu d'électronique (GPS, téléphone, appareil photos), mais je pense que j'ai 2 à 3 kilos de trop, mon sac est trop lourd car mon vélo chargé il fait 20 kilos." Le cyclo touriste a bien préparé son expédition. "J'ai fait une grande partie de la reconnaissance sur les cartes et GPS que j'ai trouvés sur internet, niveau entrainement depuis le printemps j'ai enchaîné les sorties longues de plusieurs centaines de km, comme le 30 juin où j'ai rejoint Saintes, j'ai dormi 4 heures j'ai pris le bac à Royan, j'ai fait tout le Médoc et je suis rentré sur Poitiers, j'ai fait plus de 400 km dans la journée (...) affûté ? non j'ai là aussi quelques kilos de trop, qu'il va falloir que je monte en haut des Dolomites, après ça ne me fait pas peur, le pire ça sera le mental, il risque d'y avoir de grosses longueurs".