"Quelqu'un qui sera mes bras et mes jambes". C'est ainsi que Vincent Ferry décrit celui ou celle qu'il aimerait embaucher. Le patron des Madeleines de Liverdun, tétraplégique depuis 10 ans, est désormais installé à Jard-sur-Mer en Vendée. Et il cherche, à l'image de Philippe du film Intouchables, un assistant pour l'aider au quotidien. "Faire un peu d'administratif, des règlements, des chèques, m'aider à faire des étirements, ensuite aller se balader, aller au ciné ou faire une partie de pêche avec moi", détaille t-il.

Aimer la mer, la pêche... la vie!

Une aide donc mais aussi, et surtout, un complice, comme le devient Driss, le jeune incarné par Omar Sy dans le long-métrage. "Il faut que ça matche, prévient t-il. Ce n'est pas un employé que je recherche. Il sera payé bien sûr, ce sera un CDI ou un CDD à plein temps mais _je cherche, en plus de cela, une amitié, une complicité_, quelqu'un qui aime la mer, la pêche, rigoler, un bon vivant". Le salaire de base est négociable et un hébergement peut être proposé dans les premiers mois. Par ailleurs, on se souvient de la scène culte des bas dans Intouchables. Dans le cas de Vincent Ferry, la personne choisie n'aura pas à s'occuper des soins. Il dispose déjà d'une aide de vie.

L'offre d'emploi de Vincent Ferry, inspirée du film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano a déjà été partagée plus de 1.500 fois sur les réseaux sociaux. "20 millions de personnes ont vu Intouchables donc 20 millions de personnes savent ce que cela veut dire de s'occuper d'une personne handicapée", analyse t-il.

Pour l'heure, le chef d'entreprise a rencontré 3 personnes et reçu une dizaine de candidatures. Et il avoue un petit faible pour les candidats de sa région d'origine : "Ça pourrait être sympa de privilégier un Lorrain. D'ailleurs des Lorrains m'ont contacté, je suis en train de décortiquer tout ça".