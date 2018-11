Un chef étoilé cuisine pour les détenus, à la maison d'arrêt de Colmar

Le chef étoilé, Jean-Yves Schillinger a cuisiné, ce lundi midi, à la maison d'arrêt de Colmar. 70 détenus ont bénéficié d'un repas gastronomique : entrée, plat et dessert. Une initiative de l'association culturelle et sportive d'aide aux détenus, de Marguerite Rodenstein.

Colmar, France

Un repas que les détenus de la maison d'arrêt de Colmar, ne vont pas oublier et c'est une première. Le chef deux étoiles au Michelin, Jean-Yves Schillinger est venu, le temps d'un midi, ce lundi, cuisiner pour les 70 détenus et le personnel de l'établissement.

Le chef a élaboré un menu gastronomique, avec entrée, plat et dessert. Il a préparé ce repas bénévolement et il est venu avec toute sa marchandise et ses ingrédients.

Des détenus ont aidé le chef étoilé

L'objectif de cette opération : sortir les détenus de leur quotidien et leur faire goûter de la gastronomie. Cette initiative, on la doit à Marguerite Rodestein, présidente de l'association culturelle et sportive d'aide aux détenus. La Colmarienne est très impliquée auprès des détenus de la maison d'arrêt.

Elle a lancé l'idée au chef, lorsqu'elle est allée dîner un soir, chez lui. Jean-Yves Schillinger, qui est à la tête du restaurant Jy's, a dit banco !

C'est un repas gastronomique pour changer totalement les détenus de l'ordinaire," Marguerite Rodenstein

Le chef dans les cuisines de la maison d'arrêt © Radio France - Guillaume Chhum

Le repas du midi avant la distribution dans les celulles © Radio France - Guillaume Chhum

Le chef est venu avec deux personnes, dont son chef cuisinier. Une dizaine de détenus, affectés à la cuisine d'habitude, ont aussi aidé à l'élaboration du menu, mais aussi au dressage et au service.

Cela nous, cela nous fait plaisir. On voit que ça leur fait vraiment plaisir. Nous avons fait ce repas dans la joie et dans la bonne humeur," Jean-Yves Schillinger

Le chef au dressage © Radio France - Guillaume Chhum

Des détenus demandent du rab !

Toute cette opération s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Tous les détenus ont salué cette opération. Certains, ont même demandé du rab. Ils ont beaucoup apprécié ce repas, qui sort de l'ordinaire.

Ça fait du bien, ça change un peu. Il a assuré le chef ! C'est la classe, ça fait plaisir de manger ça en prison," des détenus de la maison d'arrêt de Colmar