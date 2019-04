Un chef papou à Nîmes pour parler de l'environnement

Le chef papou Mundiya Kepanga a fait plus de 14 000 kilomètres pour parler de la protection de l'environnement aux lycéens et collégiens nîmois. Mardi 9 avril, une conférence publique a lieu au lycée Alphonse Daudet.

Nîmes, France

Un chef papou face aux arènes. Mundiya Kepanga a fait plus de 14 000 kilomètres avant d'arriver à Nîmes depuis la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord de l'Australie. Après avoir fait le tour du monde, il fait le tour des collèges et des lycées nîmois depuis le jeudi 4 avril. Son objectif est de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à la déforestation. Mardi 9 avril à 18h il donne une conférence tout public au lycée Alphonse Daudet.

"C'est très important pour moi de parler aux enfants car c'est une manière de partager le message de mes ancêtres. Et je suis persuadé que les enfants sont les chefs du futur", explique Mundiya Kepanga grâce à son traducteur Marc Dozier.

Ensemble ils ont réalisé un film: "Frères des arbres: appel d'un chef papou". Un extrait sera projeté mardi pendant la conférence.