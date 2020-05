Un cherbourgeois de 23 ans résume le confinement en chanson humoristique

"Reste chez toi" c’est le titre de la chanson humoristique composée par Alex Lemonnier-Privat pendant le confinement. Le jeune cherbourgeois de 23 ans a créé la musique et le clip dans sa chambre. Cette mise en scène de l'ennui rencontre un franc succès sur Internet.

Il raconte l'ennui, la solitude et toutes ces journées qui ressemblent à un dimanche. Du haut de ses 23 ans, le cherbourgeois Alex Lemonnier-Privat a décidé de composer sa première chanson pendant le confinement. "Je réfléchissais chaque jour au texte et le temps passait alors il fallait que je me dépêche si je voulais sortir ce projet" s'amuse Alex.

"C'est pas vraiment ma vie"

Le jeune artiste est retourné chez ses parents pendant le confinement. Étudiant en kinésithérapie le jour et musicien la nuit, ses journées étaient en réalité bien chargées : "C'est pas vraiment ma vie que je raconte. Je ne me suis pas ennuyé du tout pendant ces deux mois. J'ai eu plein de trucs à faire pour l'école ou de mon côté... Par exemple, _je dis que j'ai regardé Netflix à répétition mais j'ai même pas Netflix !_"

Une chanson sur le déconfinement verra peut-être le jour. En attendant, Alex reste chez ses parents à Cherbourg. Au programme : révisions et partiels à distance.