Un cherbourgeois va tenter de battre un record du monde pour le Téléthon

C’est le plus grand défi de sa vie. A 38 ans, Benoit Dupont plonge ce samedi à 9h00 dans la piscine de Beaumont-Hague pour tenter de décrocher un record mondial en apnée. Pendant 24 heures, le nageur va enchaîner le plus de longueurs possibles, sous l’eau, sans respirer. Il n’aura que quelques secondes pour reprendre son souffle entre deux traversées de bassin. Benoit Dupont s’est fixé comme objectif d’atteindre les 2.400 longueurs en 24 heures. Le record du monde est à 2.134 longueurs (53,35km).

Le cherbourgeois a débuté l’apnée à l’âge de 16 ans. Il a tout de suite eu le coup de foudre pour cette discipline.

« Je ressens une sensation d’apaisement et de bien-être. Je me sens comme chez moi, je me sens faire corps avec l’eau. J’ai vraiment l’impression de faire partie de l’élément »