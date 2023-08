Un chevreuil capturé en pleine ville à Bayonne au bord de l'Adour

Le chevreuil se promenait entre la mairie et la sous-préfecture.

Drôle de rencontre ce mardi 15 août pour les lève-tôt bayonnais : un jeune chevreuil venu profiter de ce jour férié pour faire un tour en ville. L'image a circulé sur les réseaux sociaux et plusieurs passants on averti les employés municipaux. A leur tour, ceux-ci ont prévenu les pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Qui ont pu capturer l'animal.

ⓘ Publicité

Le chevreuil a ensuite rejoint son milieu naturel. Il a été relâché dans une forêt dont on taira le nom pour préserver l'anonymat de la nouvelle star des réseaux sociaux.