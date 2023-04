Un chevreuil errant capturé en plein centre-ville de Dax

Ce mardi après-midi, la police de Dax a été sollicitée pour un chevreuil qui divaguait en plein centre-ville de Dax. Non sans mal, et avec l'aide de l'association locale de chasse, l'animal a été capturé et relâché à l'extérieur de la ville.

Un chevreuil en plein centre-ville de Dax ! Ce mardi, aux alentour de 17 heures, la police de Dax est contactée par des habitants qui signalent un petit chevreuil dans le centre-ville de Dax. L'animal, si l'on en croit les réseaux sociaux, a d'abord été aperçu aux alentours du stade Maurice Boyau avant de poursuivre sa fuite en direction du Boulevard Saint-Pierre. C'est là que l'animal est entré dans la cour d'un immeuble où il a pu être bloqué afin d'éviter tout risque avec la circulation.

Le chevreuil tasé par la police pour le maitriser Une fois enfermé dans la cour de l'immeuble du boulevard Saint Pierre, le président de l'Association Communal de Chasse de Dax, son père, ainsi que des agents de l'Office Français de la Biodiversité ont été appelés en renfort par la police nationale et la police municipale de Dax. L'animal, très agité, a reçu une décharge de taser de la part d'un policier pour l'immobiliser. C'est ainsi que le président de l'association de chasse a pu plaquer l'animal au sol avant de le charger dans le coffre de son véhicule utilitaire. Le chevreuil a ensuite été relâché dans son milieu naturel derrière l'hôpital de Dax.