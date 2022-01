Un chien coincé dans un terrier secouru par les pompiers de la Marne ce samedi à Ville-en-Tardenois

Les pompiers de la Marne ont été appelés en renfort ce samedi à Ville-en-Tardenois pour secourir un petit chien Jack Russell profondément enfoui et bloqué dans un terrier. L'animal a été sorti à l'aide d'une mini-pelle au terme de deux heures d'intervention et rendu sain et sauf à sa maitresse.