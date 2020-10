Un chien de la gendarmerie de Rezé recherche une famille adoptive

Chien de la gendarmerie de Rezé cherche famille adoptive. Il s'agit d'un berger belge malinois. Il s'appelle Jump, il a 10 ans et après huit ans de bons et loyaux services au sein de l'équipe cynophile, il est temps pour lui de prendre sa retraite. Comme son maître a déjà un chien il cherche une autre famille pour passer ses vieux jours. Si vous êtes sérieux et intéressés vous pouvez contacter le groupe d'investigations cynophile à l’adresse suivante : gic.st-philbert-de-grand-lieu@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou cliquez ici.