Un chien héroïque vit à Sens dans l'Yonne

C'est l'histoire d'une chienne sénonaise devenue star. Jerry Leen est un berger malinois qui travaille, avec son maître, pour les sapeurs-pompiers de Paris. Elle vient d'être récompensée par la société centrale canine pour deux interventions héroïques : le 12 janvier dernier, lors de l'explosion rue de Trévise et en 2017, pour retrouver des adolescents perdus dans les catacombes parisiennes. Son maître, Laurent Siino est sénonais. Il dirige les équipes canines des pompiers de Paris. Cette reconnaissance est l'aboutissement de sa passion.

Plus de batterie dans leur téléphone

S'il y a une chose dont Laurent Siino est satisfait, c'est d'abord d'avoir pu sauver des gens grâce à Jerry Leen. Comme ces deux adolescents, en juin 2017, perdus depuis trois jours dans les catacombes : "c'était deux jeunes adolescents qui très vite n'ont plus eu de batterie sur le téléphone qui leur servait de lampe torche et qui sont restés bloqués sans pouvoir trouver la sortie."

Ce berger malinois âgé de quatre ans sait être à la fois doux avec les victimes et opiniâtre dans les recherches © Radio France - Renaud Candelier

Des odeurs humaines véhiculées même dans l'eau

Même dans l'eau, Jerry Leen a pu retrouver leurs odeurs : "chaque corps qu'il soit dans les catacombes ou ailleurs par sa sueur et ses phéromones va dégager ce qu'on appelle un conodorant. Et le chien, dans le cadre de personnes disparues, dans des forêts par exemple, pour des personnes ensevelies dans des bâtiments effondrés comme la rue de Trévise par exemple, ou alors pour la recherche de personnes noyées également, les odeurs sont vectorisées par l'eau au lieu de l'être par le vent.'

On va l'habituer à tout ce qui n'est pas habituel chez un chien, le feu, la fumée, les bruits, les explosions, le sang - Laurent Siino, chef du groupe cynotechnique des pompiers de Paris

Si Jerry Leen est reconnue aujourd'hui, c'est le résultat d'un long travail explique son maître Laurent Siino : "dans un premier temps on en fait un chien stable, après on va développer bloc par bloc, son courage, sa pugnacité. Puis après on va l'habituer à tout ce qui n'est pas habituel chez un chien, le feu, la fumée, les bruits, les explosions, le sang, pour lui dire que le contexte d'un accident comme la rue de Trévise - 'pour toi ce n'est que du jeu, n'aie pas peur, je suis là'.

Dans l'Yonne pour se ressourcer

Pour autant, cette chienne a besoin de repos parfois Et elle vient le trouver à Sens : "à Paris, c'est vraiment un environnement de travail. Et dans l'Yonne, la chienne a très bien compris que nous allions quand-même aller dans les forêts, la verdure, mais que cela restait quelque chose de très détente. On a besoin de ça elle comme moi." Depuis qu'elle a reçu le "trophée du chien héros en sauvetage civil", Jerry Leen est invitée sur de nombreux plateaux télé. Elle a déjà été présentée sur M6, TMC et LCI.