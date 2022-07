Un chien retrouve son maître en Lozère dix ans après avoir été volé dans le Vaucluse au pied du Mont Ventoux

En 2012, Fitou, 2 ans, barbu tchèque, est apparemment volé alors que son maître, Jean Jaume, taillait ses vignes au pied du mont Ventoux, dans le Vaucluse. En début de semaine dernière, un chien errant a été retrouvé à Saint Chély d'Apcher et placé à la fourrière départementale de Lozère à Chastel-Nouvels. Et devinez quoi ! Il s'agissait du même animal, c'était bien Fitou ! Sa puce d'identification a parlé. Ce samedi 2 juillet, ses maîtres sont allés à la fourrière de Chastel-Nouvels. Fitou les a reconnus. Depuis il est retourné au Barroux, dans le Vaucluse, avec eux. Et tout le monde est heureux.

Hélène Martinazzo-Bruel, la directrice de la fourrière, raconte cette histoire à peine croyable : "C'est une histoire de fou. La police de St-Chély m'appelle et me dit avoir un chien errant. En vérifiant, je vois qu'il est pucé. Je contacte les propriétaires. La dame me dit : "mais vous plaisantez ?" Quand j'ai dit que le chien était en Lozère, elle m'a dit : "attendez je vais m'asseoir parce que je vais avoir un malaise". L'émotion a été plus que forte".

"Quand on nous a dit qu'on avait retrouvé notre chien dix ans après, on a trouvé ça extraordinaire" Chantal Szwed, sur France Bleu Gard Lozère

Chantal Szwed n'en revient toujours pas. C'est elle qui a pris le coup de fil de la fourrière, elle a dû s'assoir car elle ne comprenait pas, elle n'y croyait pas. "J'étais dans tous mes états. Je ne savais plus où j'en étais. Quand on nous a dit qu'on avait retrouvé notre chien dix ans après, on a trouvé ça extraordinaire". Samedi soir, elle était chez elle, avec Fitou. "Il va dans tous les sens pour repérer les lieux, il est adorable. Il n'a pas été maltraité, c'est ce qui nous rend heureux aussi. Il est resté très fin, très beau. Il fait sa vie maintenant. C'est très émouvant"

"Cinq minutes après avoir revu son maître, il n'a plus voulu le quitter. Il s'est collé à sa jambe". Hélène Martinazzo-Bruel, la directrice de la fourrière

