Un chirurgien ORL d'Avranches part en tournée aux Etats-Unis avec son groupe de rock

La polyclinique de la Baie à Avranches compte une rock-star dans ses rangs. Alain Seghir, 67 ans, chirurgien ORL est aussi le créateur, chanteur, bassiste et compositeur (entre autres) du groupe de New Wave "Martin Dupont", reformé près de 20 ans après sa dissolution. Comme l'indique Ouest-France , dans la continuité de leur album sorti en février, les musiciens poursuivent leur tournée internationale avec sept concerts programmés en mai aux Etats-Unis et au Canada. En mars, ils se sont déjà produits à Barcelone, Madrid et Valence en Espagne et à Wemmel, près de Bruxelles en Belgique.

"Partout où on a joué en Europe, c'était complet !", lance fièrement le Marseillais, Normand d'adoption depuis son arrivée à Cherbourg en tant que chef du service ORL en 1993. Année où il décide d'arrêter la musique malgré un succès local en PACA, après plusieurs albums et des tonnes de concerts : "J*'ai décidé de revendre tout mon matériel pour me consacrer à mes études, je me suis enfermé pendant des mois et j'ai eu la chance de finir major national*".

Martin Dupont - Inside Out (1987)

Jusqu'à la fin des années 2010, Alain Seghir ne joue plus et se consacre uniquement à son métier de chirurgien. "Je compensais par une très grosse consommation de musique, j'achetais et j'achète toujours plusieurs albums par semaine. Je me voyais bien revenir à la musique, mais je ne voyais pas le temps filer", explique-t-il.

Culte à l'international, un morceau racheté par Kanye West

Mais au même moment, les albums du groupe deviennent cultes chez les initiés de rock new wave, partout dans le monde. En partie parce qu'une productrice américaine à la tête d'un émission de radio new yorkaise et d'un label de musique réédite les chansons de Martin Dupont dans les années 2000.

"C'est elle qui a été le starter de notre notoriété internationale, par les disques qu'elle a produit, les diffusions dans son émission et en parallèle, c'est un cercle vertueux, on était sollicités par d'autres labels, américains, français, allemands, brésiliens, qui nous ont demandé des morceaux pour les mettre dans des compilations internationales", détaille le chirurgien.

Pour l'anecdote, le rappeur américain Kanye West a même acheté en 2015 l'une des chansons du groupe, "pour un poulain de son écurie, Theophilis London qui a repris Take and Look. Kanye West je ne le connaissais pas", lance dans un sourire Alain Seghir.

Take and Look

Une rencontre, le confinement et un nouvel album

Plusieurs fois, des musiciens ont proposé à Alain Seghir de reformer le groupe et de remonter sur scène, mais il aura fallu attendre quelques mois avant le confinement en mars 2020 pour que cela arrive : "On m'a présenté un couple de musiciens qui jouaient au sein d'un groupe que j'aime beaucoup, Rise and fall of a decade, on a sympathisé, je leur ai fait écouté ce que je faisais, ça leur a beaucoup plu et on s'est mis à travailler ensemble. Et le confinement nous a laissé du temps..."

Le temps de sortir "Kintsugi", le nouvel album du groupe, en février 2023. Avant donc de se produire en Espagne et en Belgique en mars, puis en mai à San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago, Montreal et New York dans des salles pouvant accueillir à chaque fois un millier de spectateurs.

Bent at the Window (2023)

"On y est allés, parce qu'on a été sollicités. Et on a plus ce côté culte aux Etats-Unis qu'en France. Ça m'étonne, je trouve ça incroyable et je me dis que je suis chanceux. Mais ce qui me touche le plus c'est de voir que cette émotion que j'ai pu mettre quand j'ai composé les morceaux touche encore des gens tant d'années après", raconte Alain Seghir, qui vit comme une consécration cette tournée, mais qui n'est pas prêt d'arrêter son métier de chirurgien. Il a d'ailleurs refusé des dates de concert pour pouvoir opérer ses patients.