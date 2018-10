La Flèche, France

Elle est toute jeune. A peine un an, et elle s'est fait la malle ! Une cigogne du zoo de la Flèche manque à l'appel depuis un spectacle d'oiseaux vendredi dernier. "Cela arrive mais en général les cigognes reviennent l'après-midi, en soirée ou même le lendemain tout simplement pour manger", explique Sandra Vivien, la responsable communication du zoo de la Flèche. Cette fois, pas de nouvelle, alors la direction du zoo a décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Une bague rouge siglée "FBA"

Cette cigogne a un signe distinctif : une bague rouge sur l'une de ses pattes qui fait environ quatre centimètres de hauteur et comporte les initiales "FBA". Attention également à ne pas confondre les cigognes avec les hérons cendrés qui sont légèrement plus petits et de couleur grise. La cigogne est plus grande et noire et blanche.

"Si vous la voyez, il ne faut pas essayer de l'attraper ou de la nourrir mais se rapprocher d'elle pour la prendre en photo", poursuit la responsable communication du zoo. Vous pouvez ensuite adresser le cliché au zoo et les contacter par téléphone au 02 43 48 19 19.

L'année dernière une autre cigogne avait été retrouvée dans le Loir-et-cher après une disparition similaire.