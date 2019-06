Puy-de-Dôme : un cimetière du Moyen-Âge découvert à Bas et Lezat

Auvergne - France

A priori, Bas-et-Lezat n'est pas un secteur où on s'attend à trouver ce genre de traces du passé. Sauf qu'il ne faut jamais jurer de rien, encore plus en Limagne, où les terres sont favorables à l'agriculture et donc au peuplement. Malgré tout la surprise était réelle en janvier dernier pour les ouvriers qui creusaient des fondations et qui sont tombés sur des ossements.

Une soixantaine de tombes mises à jour

Le chantier a été immédiatement arrêté, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) saisie et des fouilles archéologiques ont été commandées au bureau d'investigation archéologique Hades. Les fouilles ont duré trois semaines, de la fin avril à la mi-mai. Elles ont permis de mettre à jour une soixantaine de tombes. Elles sont probablement bien plus nombreuses ; seulement 130 m² ont été fouillés (la surface de la maison à construire) alors que le terrain fait plus d'un hectare.

Vue d'en haut : la petite portion qui a été fouillée et la parcelle qui doit être construite - Hades

Datations des ossements au carbone 14

Il s'agit probablement de l'ancien cimetière de la paroisse de Lezat (Bas et Lezat n'ont fusionné qu'à la révolution). Il date apparemment du Moyen-Age, à une période comprise entre le IXe et le XIVe siècle. Aucun indice, comme des morceaux de céramique ou de décoration, n'a été retrouvé pour faciliter le travail des archéologues. Ce sont les datations des ossements au carbone 14 qui devraient permettre d'avoir un idée plus précise. Les archéologues devront également déterminer l'intérêt de cette trouvaille afin de savoir si les fouilles doivent être poursuivies ou non.

Quant au chantier de construction de la maison, il a été interrompu plus de quatre mois, mais il va pouvoir reprendre. En revanche, rien n'est certain pour les autres parcelles de ce terrain, il va falloir attendre l'avis de la DRAC pour savoir si elles peuvent rester constructibles ou non.