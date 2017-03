Un cinéaste strasbourgeois tourne un remake d'un clip danois pro-diversité qui a fait le buzz

Valentin Nodinot, jeune cinéaste strasbourgeois, veut réaliser ce samedi un remake d'un clip danois sur la diversité qui a fait le buzz, en reprenant le même principe : des gens de même apparence rangés dans des cases et un présentateur qui leur pose des questions pour les pousser à se mélanger.

Cette pub danoise pour la diversité a fait le buzz : elle prend l'expression "mettre des gens dans des case" au pied de la lettre. Effectivement, on voit des gens à l'apparence similaire s'installer dans des rectangles blancs dessinés au sol, puis un animateur leur pose des questions : "Qui croit en Dieu ?", "Qui s'est déjà fait harceler ?" et d'un coup les gens se mélangent.

Valentin Nodinot, un jeune artiste strasbourgeois a décidé d'en faire un remake qu'il tourne à Strasbourg ce samedi 11 mars. Il avait lancé un appel à participations sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Pourquoi se lancer dans un remake :

Le jeune cinéaste va reprendre le même schéma dans son propre clip : quinze questions posées à une centaine de personnes. Il postera ensuite son oeuvre sur Youtube dans l'espoir de toucher le plus de personnes. Valentin n'a jamais été directement victime de discrimination mais il a été très marqué par la violence des manifs pour tous :

Je me bats tous les jours contre la discrimination et il y a encore beaucoup à faire.

Valentin espère faire le buzz mais il n'est pas non plus naïf :

On ne changera pas les convaincus mais on peut semer le doute dans l'esprit de beaucoup, les gens plus ouverts, qui existent dans toutes les cases et toutes les catégories.