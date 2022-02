Un clip déjanté tourné avec les patients et les soignants du centre hospitalier de Pau

Une dizaine de soignants et patients de l'hôpital psychiatrique de Pau se sont prêtés au jeu de participer à un clip tout en couleurs. Réalisé et chorégraphié par l'artiste Philippe Ménard avec l'aide d'une compagnie de danse paloise, "Let's Groove in Pau" est sorti le 10 janvier dernier.

Une dizaine d'hommes et de femmes, haut en couleurs, équipés de bouées de toutes les formes, qui dansent autour d'une piscine : le clip dure quelques petites minutes, mais elles suffisent pour donner le sourire et envie de se déhancher à son tour. Sauf que les danseurs ne sont autres que des résidents du centre hospitalier de Pau, des soignants et des patients des services de psychiatrie, réunis pour une vidéo déjantée, loin de l'ambiance de l'hôpital.

Le clip s'appelle "Let's Groove in Pau", et il est sorti le 10 janvier dernier. Derrière la caméra et la chorégraphie, l'artiste Philippe Ménard, et la compagnie de danse paloise "Association Dansité". Ce clip a été réalisé dans le cadre de l'appel à projet Culture Séniors et du dispositif Culture et Santé, lancés par le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine pour permettre un accès à la culture pour les personnes âgées et/ou hospitalisées. Son but est de nouer d'autres liens entre patients et soignants, et surtout de remettre des couleurs et du sourire avec un peu de danse, dans une période plutôt morose.