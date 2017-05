Un clip en chinois sur la Bretagne tourné dans le Finistère

Une petite équipe de Français amoureux de la Chine tourne en ce moment un clip dans les endroits emblématiques de la Bretagne. Objectif : promouvoir la région en Chine, grâce à une chanson en chinois.

C'est sans doute la première chanson en chinois qui parle de la Bretagne ! A l'origine du projet : Dantès Dai Liang, un jeune français expatrié en Chine depuis 12 ans. Présentateur à la télévision chinoise, il est aussi auteur-compositeur, et enchaîne les concerts.

Dantes Dai Liang (à droite) et Inophis, guitariste d'origine brestois qui vit en Chine © Radio France - Nolwenn Quioc

La Bretagne après un premier clip sur les Alpes

Lors d'un voyage dans les Alpes, sa région natale, il a l'idée de créer une chanson en chinois parlant de la Maurienne, et d'y tourner un clip. Le succès est immédiat. Sa rencontre avec Gwenola Lemoine, de l'association bretonne "Complètement à l'Est" lui donne l'idée de recommencer, mais avec une nouvelle région.

La Bretagne, ça c'est une région qui pourrait plaire aux chinois - Dantes Dai Liang

"Plutôt que de faire un nouveau single qui parle de tout et de rien, je me suis dit : "maintenant je vais m'orienter vers des albums, des vidéos qui vont présenter la France" raconte le chanteur. J'ai découvert la Bretagne, et je me suis dit : ça c'est vraiment une région qui pourrait plaire aux chinois."

Faire venir les touristes chinois en Bretagne

Car le but est bien de faire connaître la Bretagne en Chine, et pourquoi pas d'inciter les chinois à venir en vacances chez nous. Le clip bénéficie d'ailleurs du soutien de la région et du pays bigouden. Les chinois sont désormais à la recherche de destinations plus originales que Paris et la Tour Eiffel, explique Gwenola Lemoine de Complètement à l'Est.

Mais pas de panique, explique cette amoureuse de la Chine : " Notre objectif c''est surtout pas qu'il y ait des cars entiers de touristes qui débarquent ! On aime notre pays, donc on veut qu'il profite d'une forme de tourisme, mais d'un tourisme de qualité, pas d'un tourisme de masse."

Le chanteur pop-rock-romantique Dantes Dai Liang a déjà joué plus de 400 concerts en Chine © Radio France - Nolwenn Quioc

Chateaubriand, Quiberon ou le pays Bigouden

Et pour convaincre les touristes chinois, les paroles, dans le plus pur style "pop-rock-romantique" évoquent des lieux emblématiques de la Bretagne, mais aussi Châteaubriand, figure romantique célèbre en Chine. Le clip montrera des paysages de St Malo, la forêt de Brocéliande, la presqu'île de Crozon ou encore dans le pays Bigouden.

Le clip devrait sortir cet automne, en Chine et en Bretagne. En attendant, vous pouvez découvrir la chanson ici.