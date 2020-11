Un cochon de 100 kilos coincé dans un canal d'irrigation sauvé par les pompiers à Millas

Il était tombé dans le canal d'irrigation : à Millas, les pompiers ont sauvé un cochon en détresse, coincé depuis lundi soir. A l'aide de cordes, ils ont pu sortir l'animal, sain et sauf.

Il a passé toute la nuit coincé dans un ruisseau, dans le canal d'irrigation d'un champ à Millas : les pompiers ont secouru ce matin, un cochon noir domestique, en détresse. C'est son propriétaire qui les a appelés en trouvant le porc coincé, vers 10h20 ce mardi matin.

Au bout d'une heure et demie, les secours sont parvenus à le sortir : ils se sont mis à 7 pour l'extraire tout doucement, le cochon pèse tout de même plus de 100 kilos. Mission réussie : l'animal est sain et sauf. Il se remet tout doucement de ses émotions.