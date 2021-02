Un coffre-fort mystérieux, une clé tombée du ciel... et l'aventure commence !

Trouver de la richesse dans un coffre-fort, rien de plus normal. Mais quand 17 ans après son acquisition, Philippe Esvelin y exhume un trésor familial, il décide de s'embarquer dans une véritable aventure humaine. Comment et à qui restituer cette découverte ?

Mais quelle histoire extraordinaire ! C'est un moment de vie que Philippe Esvelin n'est pas près d'oublier. Se dire qu'on a vécu 17 ans à côté d'un trésor sans en soupçonner son existence doit être désarmant. Vous me direz, c'est normal de découvrir des richesses dans un coffre-fort mais parfois la richesse n'est pas matérielle, elle est impalpable et sans prix. Mais de quel trésor parle-t-on ?

France Bleu Provence et sa journaliste Sophie Glotin ont été les premiers à raconter cette belle histoire relayée par la suite par France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et sa journaliste Nolwenn Le Jeune.

Tous les jours entre 13h et 14h, Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud reviennent dans leur émission Une heure en France sur le meilleur des régions. Le 19 janvier dernier, ils ont recueilli le témoignage Philippe Esvelin, le héros involontaire de cette histoire extraordinaire.

Jamais en 17 ans, je n'ai ressenti l'envie, le besoin d'ouvrir ce compartiment, comme je l'ai expliqué à mon petit garçon qui me faisait remarquer à chaque fois qu'il y avait potentiellement un trésor dedans. Pour moi, il resterait fermé ad vitam æternam.

à réécouter Un mystérieux trésor retrouve son propriétaire

Au commencement...

En 2003, Philippe Esvelin vit à Caen, en Normandie. Collectionneur d'objets militaires, il aime dénicher des trouvailles chez des antiquaires et ce jour-là, il repère un coffre-fort des années 1920 dans une boutique de la rue Écuyère, à Caen. La coffre-fort cache en son sein un compartiment plus petit. Il est verrouillé et l'antiquaire n'en possède pas la clé. Qu'importe, le principal est de pouvoir ouvrir la lourde porte du coffre-fort.

Je ne suis pas vraiment bricoleur de nature. Donc, je ne me serais pas lancé à essayer de trifouiller la serrure.

Philippe Esvelin devant son coffre-fort © Radio France - Sophie Glotin

Quelques mois plus tard, en décembre 2003, Philippe Esvelin est muté dans le sud de la France, plus précisément à Saint-Aygulf dans le Var. Il déménage et le coffre-fort de 250 kg le suit. Sa manipulation est difficile mais rien ne présage le contenu précieux qui s'y cache.

17 ans plus tard

Les années passent. Nous sommes en décembre 2020 et Philippe Esvelin se rend chez un brocanteur à Saint-Aygulf. Là, il repère une vitrine pour ses objets de collection. Quelques jours plus tard, son achat lui est livré mais il manque la clé pour pouvoir fermer la vitrine. Encore une histoire de clé. Philippe Esvelin retourne là où il a acheté sa dernière acquisition pour sa pièce de collection destinée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Le commerçant lui propose de lui prêter une boîte entière remplie de clés afin qu'il puisse les essayer et trouver celle qui fermera sa vitrine. Une à une, il les essaye. Une, puis deux, puis trois et 150 clés plus tard, c'est un échec. Aucune ne correspond à la serrure de la vitrine.

Je n'aurai jamais peut-être d'autre chance d'avoir un nombre aussi important de clés pour pouvoir essayer de l'ouvrir. Donc, j'ai pris un quart d'heure de plus et je me suis dit c'est maintenant ou jamais.

Déçu, il décide de rapporter la boîte puis se souvient que le petit compartiment de son coffre-fort reste désespérément fermé. Et puis pourquoi pas, on ne sait jamais. Peut-être que l'une de ces clés va l'ouvrir. Il prend une clé au hasard et là, stupéfaction. La petite porte s'ouvre. Vous avez bien lu, dès la première clé, le petit compartiment du coffre-fort livre ses secrets.

Dans la boîte aux 150 clés se cache le sésame qui permettra d'ouvrir le coffre-fort - Philippe Esvelin

Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de la clé originelle, cette histoire serait encore plus incroyable, mais elle permet d'ouvrir et de fermer parfaitement cet élément du coffre-fort. Même si Philippe Esvelin ne croit pas au destin et aux signes, ici, le hasard fait bien les choses.

Et là, un trésor

Quelle surprise pour Philippe Esvelin de pouvoir ouvrir cette porte. Son étonnement ne s'arrête pas là car il découvre des documents à l'intérieur. Au premier coup d'œil on serait déçu de ne pas trouver des biens précieux mais parfois quelques papiers valent tout l'or du monde.

Une à une, il inspecte ses trouvailles. Il y a des documents des années 1940, des décorations de la Première Guerre mondiale mais aussi une lettre écrite par un fils à "sa chère maman". On est le 6 mai 1945 et Jean écrit à sa mère pour lui annoncer qu'il a été libéré de son camp de prisonniers en Allemagne et qu'il va revenir à Argentan.

Lettre d'un fils à sa mère écrite le 6 mai 1945 après sa libération d'un camp de prisonniers en Allemagne - Philippe Esvelin

Il trouve également deux enveloppes testamentaires, l'une écrite par Jean Hervault et l'autre par sa femme Jeanne Hervault. Stupéfait, Philippe Esvelin décide instantanément de retrouver cette famille pour qu'elle partage avec lui cette découverte.

à lire aussi PHOTOS - Un Varois découvre un "trésor" familial et lance un appel

Un avis de recherche relayé par France Bleu

Le jour de la découverte des documents, Jean Esvelin a commencé à rechercher sur internet s'il y avait des réponses concernant Jean Hervault. Lors de ses navigations il tombe sur une page consacrée à un habitant d'Argentan, un certain Jean Hervault auteur d'un livre sur sa captivité en Allemagne. Tout coïncide avec la lettre datée du 6 mai 1945.

Couverture de "Prisonnier d'honneur - Ancien du Stalag de 1940 à 1945" écrit par Jean Hervault - Éditions Humusaire

Conscient d'avoir entre ses mains une histoire extraordinaire, Philippe Esvelin décide de contacter des médias locaux en Normandie. Et là, pas de réponse. Sans doute déçu, il en fait part à une amie qui lui dit qu'elle connaît une journaliste de France Bleu Provence, Sophie Glotin, qui sera sans doute intéressée par son histoire.

Le rendez-vous est pris. La journaliste se déplace et interviewe Philippe Esvelin. Son histoire passe à l'antenne le lendemain et un article est rédigé sur le site internet de France Bleu. Là tout s'emballe. Les auditeurs répondent présents et 24 heures après, la famille de Jean et Jeanne Hervault est retrouvée.

C'est vraiment grâce aux auditeurs de France Bleu que cette correspondante, Sophie Glotin, en 24 heures, a pu retrouver le fils.

Le soir-même Sophie Glotin et Philippe Esvelin se contactent et la journaliste lui donne le numéro de Christian Hervault qui vit à Sévigny près d'Argentan. Plus tard, Philippe Esvelin appelle le fils de Jean et Jeanne Hervault. La rencontre est prévue pour dans quelques jours.

Instantanément, je lui ai dit que je voulais monter le plus vite possible, lui ramener tout ça.

La rencontre

Après deux jours de voyage en voiture entre le Var et l'Orne, Philippe Esvelin rencontre enfin, le 15 décembre, Christian Hervault et sa femme Marie-Jo. Une complicité s'installe tout naturellement entre les deux hommes. L'un rend à son propriétaire légitime ses découvertes et l'autre lui montre des documents militaires et personnels de son père.

Philippe Esvelin et Christian Hervault, les nouveaux héros de la presse locale © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Afin qu'il y ait un véritable échange d'histoires familiales, Philippe Esvelin avait décidé de monter avec des effets militaires de son grand-père, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, car comme il le dit lui-même :