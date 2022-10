Un collectionneur compulsif met aux enchères les milliers d'objets de son château de Pleslin-Trigavou

C'est une caverne d'Ali Baba. Des tableaux, des armes, des chaises, des vases, des médailles, des assiettes signée Picasso, des diamants, un renard empaillé... Le château du Bois de la Motte à Pleslin-Trigavou dans les Côtes d'Armor regorge d'objets en tout genre qui seront vendus aux enchères les 27, 28 et 29 octobre. "C'est toute une vie de collection d'un collectionneur un peu compulsif", sourit Yves Cosquéric, le commissaire-priseur de cette vente avec Maitre Tiphaine Le Grignou. Le propriétaire du château Daniel Offret était lui-même commissaire-priseur chez Drouot. Tout s'explique !

Les assiettes Picasso au premier plan © Radio France - Johan Moison

Des lots de 20 à 20 000 euros

Dès l'entrée, l'imposante table en chêne massif de plus de quatre de mètres de long a été estimée entre 15 000 et 20 000 euros. Elle date de 1677. Il y aussi des lots à 20 euros. "Les gens peuvent venir même sans l'intention d'acheter", précise Yves Cosqueric qui est aussi l'un des experts vedettes de l'émission "Affaire conclue" sur France 2. "On attend des curieux, des collectionneurs, des marchands. On a beaucoup de spécialités dans le domaine de l'art d'Asie donc on sait que des Chinois vont venir voir", assure le commissaire-priseur.

De nombreux objets d'art asiatique sont en vente © Radio France - Johan Moison

La vente sera filmée et diffusée en direct sur internet.

Avant les enchères, le public est invité à venir découvrir la collection jusqu'à ce dimanche 23 octobre, entre 10 h et 13 h, puis de 14 h à 17 h.