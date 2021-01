Les élèves du lycée Kastler de Denain jouent aux enquêteurs pour un escape game sur la sécurité routière

Après Douai, Valenciennes et Roubaix, G-Addiction a installé ce jeudi son escape game sur la sécurité routière au lycée Kastler de Denain. Les élèves de seconde se sont transformés en policiers dans 4 salles de jeu improvisées dans leur foyer.

A la place de leur cours d'histoire ou de français, les élèves deviennent des enquêteurs pendant une heure pour découvrir pourquoi Thomas, étudiant brillant est mort dans un accident de scooter après une soirée d'anniversaire.

Après avoir trouvé des chiffres cachés sur la table d'anniversaire jonchée de bouteilles vides et de confettis les ados recomposent un code qui correspond aux nombres de morts sur la route par an à cause de la fatigue pour ouvrir un coffre fort où ils découvrent des feuilles de tabac à rouler qui peuvent servir pour le cannabis, l'occasion pour l'animatrice de parler des addictions.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Grâce à une clé retrouvée dans un gobelet, les lycéens ont droit à une piqûre de rappel sur la circulation en trottinettes.

Dans la boite de nuit improvisée, les secondes doivent aussi résoudre des énigmes sur le taux d'alcoolémie ou le fameux Sam, celui qui ne boit pas.

Sur la scène d'accident, ils scrutent le casque, le manteau de Thomas pour voir s'il était suffisamment protégé, et puis dans le faux bureau du commissariat, ils étudient son permis de conduire, son test d'alcoolémie. Alan est ravi de cette enquête, plus instructive que les autres opérations consacrée à la sécurité routière

On se met tout de suite dans la peau d'un personnage, d'un policier, c'est mieux, parce qu'on est dans le feu de l'action et on a aussi le stress de résoudre les enquêtes à temps

Un moyen aussi d'avoir un rapport différent jeunes policiers espère Francis Matton, un des animateurs, policier à la retraite

On se parle un peu moins maintenant, il faut qu'on restaure le dialogue, c'est peut-être pour eux l'occasion d'appréhender la police sous une autre forme

L'escape game a été imaginée par l'association niçoise G-Addiction en 2019, il tourne depuis dans toute la France, il a reçu le prix national innovation sécurité routière 2019.

L'opération dans les 4 villes nordistes a été financée par l'académie de Lille en partenariat avec la préfecture du Nord.