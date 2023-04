Bégaiement : un concours d'éloquence organisé par des orthophonistes à Bordeaux

"La peur nous fait elle avancer ?", "Peut-on tout pardonner ?", "Nos différences nous rendent-elles uniques ?", ce sont les questions qui ont été posées aux six finalistes du concours d'éloquence du bégaiement à Bordeaux ce mercredi 12 avril. Chacun devait défendre le "pour" ou le "contre" sur un de ces thèmes. Ce qui unit ces six personnes, c'est le trouble de la "fluence" qu'ils partagent : le bégaiement.

ⓘ Publicité

Coachés par des orthophonistes, les candidats n'avaient pas pour mission de gommer leur bégaiement. Au contraire, le but était de montrer qu'on peut être éloquent, défendre un discours, des idées, une argumentation, même lorsqu'on bégaie. Les prénoms de ces six orateurs : Héloïse, Vito, Pape Aliou, Patricio, Patrick et Hugo. Tous ont eu un prix à l'issue du concours.

"En 2023 on ne fait pas de blagues sur les personnes en fauteuil roulant. Par contre on continue de se moquer des bègues"

C'est ce que dénonce Amy Jouberton, orthophoniste à St-Médard-en-Jalles. Elle tient aussi un compte Instagram sur le bégaiement. Elle a accompagné les candidats au concours et admire leur courage : "Déjà moi, je dois prendre la parole devant 300 personnes, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Alors eux, avec leur bégaiement, ils ont un courage incroyable". Et elle ajoute qu'il faut aussi travailler avec les personnes atteintes de troubles de la fluence pour qu'elles puissent aussi rire de leur propre bégaiement pour être moins touchées par les moqueries des autres.

loading