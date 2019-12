Un concours de pulls moches de Noël à Pézenas

Pézenas, France

"Moi je viens pour la gagne", s'amuse Fred, commerçant de Pézenas. Avec ses guirlandes électriques et ses faux Père noël collés sur le torse, ses bras en moumoute et son chapeau licorne, il n'a laissé aucune chance à la concurrence. Il est le gagnant catégorie homme du premier concours de pull moche organisé à Pézenas, à l'initiative de deux commerçantes.

Léa et Mélodie, 18 ans toutes les deux, y ont passé moins de temps. "15 minutes, le temps d'aller au magasin, d'acheter et de coller", rigolent-elles. Les grelots et bouts de cotons forment un visage de père noël sur leurs deux pulls, elles remportent le prix catégorie duo. "On allait se faire tatouer, et la tatoueuse nous a dit de venir, du coup, on est là ! Faut pas nous chauffer plus longtemps, on a le carnaval dans le sang", lâche Mélodie, ravie de voir la ville s'animer le temps de l'après-midi.

"Il ne se passe jamais rien à Pézenas, là c'est l’événement de l'année, il n'y aura plus autant d'ambiance pendant deux ans au moins !", plaisante Léa. Gwenaëlle, la tatoueuse à l'origine du concours cherchait justement à instaurer cette ambiance. "On veut faire vivre notre cœur de ville, qui est quand même sympa, avec des commerces originaux. On voudrait que les gens nous connaissent, et voient la différence avec les gros centre commerciaux, qui drainent beaucoup de monde mais qui sont un peu impersonnels", explique-t-elle.

Dans la rue, la plupart des commerçants ont joué le jeu et arborent leur plus beau pull moche. Ce sont eux qui ont fourni les lots des gagnants, des repas gratuits, une coupe chez le coiffeur, ou un tatouage.