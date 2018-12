Un concours de pulls de Noël pour les élèves du lycée Charles de Gaulle à Dijon

Dijon - France

Au lycée Charles de Gaulle à Dijon, c'était ce 21 décembre la deuxième édition du Christmas Jumper Day, inspiré d'outre-Manche. Un événement festif qu’un professeur d’anglais a eu l’idée d’importer dans son établissement, et qui a immédiatement obtenu l’adhésion des élèves. Logan Hurst est en terminale S. Membre du conseil de la vie lycéenne au lycée Charles de Gaulle, il organise cet événement depuis l'an dernier avec ses camarades : « les élèves s’inscrivent le matin sur Facebook à un concours du pull de Noël le plus beau, le plus ridicule ou le plus original. A partir de 13 heures, ceux qui se sont inscrits défilent, et les élèves votent sur la page Facebook pour le pull qu’ils préfèrent ». Et rien n'empêche les élèves de porter un pull de Noël sans pour autant participer au concours.

Les élèves ont rivalisé d'imagination

Livane ne porte pas un pull, mais un manteau vert avec une capuche très pointue au bout de laquelle brille l’extrémité d’une guirlande lumineuse dont elle s’est entourée : « c’est mon manteau de tous les jours, il s’y prête très bien, j’ai l’air d’un sapin de Noël ».

humour et guirlandes © Radio France - Jacky Page

Romain a davantage travaillé sur le thème du pull de Noël. Il a enfilé un pull vert couvert d’une multitude de petites poches numérotées : « c’est un calendrier de l’avent. On a acheté le pull, et ma mère m’a aidé en cousant les poches. Ce sont de vraies poches, dans lesquelles je vais mettre des chocolats que je distribuerai aux gens pendant le défilé ».

Calendrier de l'avent © Radio France - Jacky Page

Ambiance festive, utile pour le bien-être des élèves

L'important, c'est de participer, les gagnants du concours ne remportent qu'une dégustation de crêpes. L'ambiance musicale fait penser à celle d'une boum. Et cela convient à Jean-Claude Meunier-Lariotte, le proviseur : « ça contribue au bien-être qui est pour moi une condition sine qua non aux apprentissages. Ça soude la communauté, et c’est extrêmement important pour échanger aussi en dehors des cours ».

Le personnel du lycée s'est lui aussi mis dans l'ambiance, y compris le proviseur, deuxième à partir de la droite © Radio France - Jacky Page

Pour la première édition l'an passé, la recette des friandises et boissons vendues pendant le concours a été reversée à une œuvre caritative. Cette année, ce sera pour financer le bal de promo de fin d'année des terminales. Les associations caritatives n'ont cependant pas été oubliées puisque des chocolats ont déjà été vendus à leur profit.