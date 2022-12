Un concours du pull le plus moche et un Père Noël en traineau sur les marchés de Noël creusois

Chaque commune mise sur des temps forts pendant sa journée de marché de Noël qui se déroule ce vendredi 23 décembre. À La Souterraine comme à Aubusson, les festivités démarrent à 10 heures et s'achèvent à 19 heures au milieu des guirlandes et des sapins décorés pour l'occasion.

Concours de pull moche et Père Noël en traineau

Dans chacune de ces communes, le programme est chargé. À La Souterraine, à 15 heures, le Père Noël déambulera dans les allées du marché place d'Armes en traineau à roulette. Avec sa cape rouge, il sera tiré par des chiens Huskies entre les chalets d'artisans. Au total, ils sont plus d'une centaine d'exposants. Et les surprises sont nombreuses car pour la clôture de l'évènement un spectacle de jonglerie et de feu est présenté dans les jardins publics. La mairie attend jusqu'à 10 000 visiteurs sur toute la journée.

À Aubusson, un feu d'artifice, offert par l'association des commerçants et artisans de la ville, éclairera le ciel dès 19 heures. Mais au-delà des paillettes, la mairie organise un concours du pull de Noël le plus moche. Pour y participer, il suffit de s'inscrire et de se rendre à 17 heures à l'hôtel de France. Le premier prix est un service à raclette, c'est de saison !