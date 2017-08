Un concours pour désigner la mamie la plus cool de toute la Picardie !

Super Mamie, ce sera le 24 septembre à Amiens. Six prétendantes vont s'affronter pour le titre.

Elles seront six. Et elles vont tenter de décrocher l'écharpe de la grand-mère la plus chouette de toute la région. Le concours de "Super Mamie Picardie 2017" aura lieu pendant le Salon des Séniors d'Amiens le 24 septembre à Mégacité.

Les candidatures sont ouvertes. Il n'y a pas de critère d'âge ou de taille. Les seules conditions requises ? Etre grand-mère et avoir un enfant et un petit-enfant qui accepteront de participer à une séquence sur scène pour parler du lien qui les unit à la mamie de leur cœur. La gagnante de cette étape régionale se qualifiera pour la finale nationale de "Super Mamie" au mois de juin, à Nice a priori.

"C'est pas la Star Academy !"

Les prétendantes seront départagées à l'issue de trois épreuves. Un de leurs enfants et un de leurs petits-enfants viendront soutenir leur candidature devant le jury. Les mamies devront ensuite présenter une séquence de leur choix... Et pas forcément un numéro de claquettes ou de contorsionniste pour Fabienne Ollier, la créatrice de "Super Mamie" : "C'est un concours de beauté du cœur : les Miss France défilent en maillot de bain, mais nous, on en est pas là... Bienque certaines d'entre-elles soient très jolies ! C'est avant tout l'occasion de passer un moment inoubliable en famille, un jour qui sert à se dire des choses qu'on ose jamais se dire ou qu'on oublie de se dire au quotidien. C'est vraiment un moment de complicité entre les participantes et leurs proches."

Et quand on demande à Fabienne Ollier si les prétendantes doivent forcément avoir un talent exceptionnel, la réponse ne tarde pas à fuser : "On a eu des mamies qui jouaient de la batterie, on a eu des mamies qui chantaient magnifiquement bien. On a aussi eu des mamies qui faisaient de la gym... Mais bon, attention c'est pas la "Star Academy" non plus ! Ce qu'on privilégie avant tout' c'est la complicité avec la famille et l'émotion."

Si vous souhaitez vous inscrire (ou inscrire une chouette mamie de votre entourage), ça se passe ici ou après de Fabienne Ollier au 04.75.37.55.75.