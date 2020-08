Un conducteur de TGV loupe l'arrêt à la gare de Nîmes Pont-du-Gard

Un train qui loupe une gare, c'est possible. C'est arrivé ce mercredi soir en gare de Nîmes Pont-du Gard. Le conducteur d'un TGV entre Toulouse et Lyon a manqué son arrêt. Le train a tout de même fini par stopper sa course à quelques dizaines de mètres du quai où il aurait dû s'arrêter normalement. Théo était à bord : " On a vu la gare passer, on savait qu'on devait s'arrêter, il s'est arrêté un peu plus loin. On a attendu sur les voies. On s'est dit que s'il s'arrêtait, c'est qu'il devait y avoir une erreur. Finalement on a entendu l'annonce de la cheffe de bord qui nous expliquait que la gare de Nîmes avait été loupée par le conducteur. On sentait bien qu'elle était décontenancée. Ça a été positif parce que les gens ont commencé à rigoler et à discuter ensemble. Ça a été un moment assez marrant."

30 minutes de retard à l'arrivée à Lyon

Suite à cet incident, le conducteur du TGV a dû descendre du train pour passer de la motrice avant à la motrice arrière et rebrousser chemin. La manœuvre a pris 40 minutes. Renseignements pris, un conducteur explique qu'il n'est pas toujours simple de gérer l'arrêt dans cette gare en particulier car elle ne dispose pas de point de repère de freinage comme c'est le cas habituellement. Elle nécessite donc quelques manœuvres supplémentaires pour ces professionnels qui sont seuls aux commandes de ces engins de près de 400 tonnes. Les passagers eux sont arrivés en gare de Lyon avec 30 minutes de retard. "On nous a précisé directement en arrivant à Lyon qu'on pouvait demander une partie du remboursement sur le site de la SNCF explique Théo. Franchement, tout a été bien géré. Ca rappelle aussi que tout n'est pas automatique et qu'il y a encore des gens qui conduisent des trains et c'est une bonne nouvelle ! "