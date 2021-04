Un corbeau sévit à Vicq-sur-Mer dans la Manche : des habitants reçoivent des lettres anonymes

Un corbeau sévit bien depuis quelques jours dans les boites aux lettres de Vicq-sur-Mer...mais pour le plus grand bonheur des habitants de cette petite commune du Val de Saire qui compte 5 000 habitants. Ces lettres anonymes sont en fait des messages de sympathie et de poésie.

Depuis le début de la semaine des habitants de Vicq-sur-Mer reçoivent dans leurs boites aux lettres des lettres anonymes. Ces lettres sont en fait des messages de sympathie, de poésie, de joie et d'empathie...du genre "gardez le sourire derrière le masque", "bonne journée" "soyez positif en ces temps compliqués de COVID". Et en ce moment c'est sûr : ça fait du bien ! Même la mairie a eu son petit mot. Mais qui se cache derrière ces agréables missives ? Mystère et boule de gomme ! Les habitants de Vicq sur Mer en tout cas mènent l'enquête. En attendant ils ont le sourire et remercient l'expéditeur fantôme.

Qui sait ? qui c'est ?

Les petits mots tout doux sur papier coloré ont de quoi faire jaser. Sandrine la secrétaire de mairie a découvert l'une des premières missives "C'était lundi matin j'ai trouvé ça super je l'ai dit à mes collègues et on avait toutes le sourire. ça fait plaisir. je ne sais pas qui c'est mais on, cherche...On trouve que l'écriture est assez féminine avec des smileys, un poisson ou des petites fleurs. peut-être une jeune fille de 20 ans qui sait ?" Quant au maire Richard Leterrier il se réjouit aussi de cette belle initiative "c'est une bonne idée, ça redonne le sourire à tout le monde en ces tempe compliqués, merci à cet auteur anonyme".