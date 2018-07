Neuilly-lès-Dijon, France

Le Tour de France s'élance ce samedi 7 juillet en Vendée, à Noirmoutier. Il y a les équipes de coureurs, et puis bien sûr la fameuse caravane du Tour, avec sa cohorte de véhicules de sponsors qui distribuent généreusement au passage des cadeaux aux spectateurs massés le long du parcours. Une expérience que va vivre de l'intérieur un Côte-d'Orien.

Un rêve et un honneur

Sébastien Godard vit à Neuilly-les-Dijon. Il est animateur professionnel pour la Française des Jeux, et il s'est vu proposer d'intégrer la caravane publicitaire de l'équipe Groupama-FDJ. À 47 ans, c'est un rêve qui se réalise : « c’est un rêve et c’est un honneur également d’être présent sur la troisième manifestation sportive la plus importante du monde. Moi j’adorais regarder le Tour de France quand j’avais 10-12 ans, avec mon père, quand on partait en vacances, et j’ai déjà vécu des animations sur le critérium du Dauphiné Libéré ». Pour l'occasion, Sébastien Godard a étudié la liste des coureurs de l'équipe Groupama-FDJ dont Arnaud Démare est le chef de file.

Sur un char à cadeaux à chaque étape

Son rôle, ce sera de sillonner toutes les étapes à bord des véhicules de la caravane publicitaire, pour faire des animations et distribuer des cadeaux. Il sera sur l’un des deux chars de la FDJ, d’où des cadeaux seront distribués au public, avec des moyens détonants : « on a des canons dans lesquels on met des cadeaux et on les envoie dans la foule ». Et pendant toute la durée du Tour, Sébastien Godard assure qu’il n’aura pas l’impression de travailler. Celui qui dès l’âge de 6 ans a su qu’il deviendrait animateur s’amuse beaucoup dans l’exercice de son métier. « Ne le dîtes pas à mon patron ! » plaisante-t-il. En tout cas, il fait des envieux : « à chaque fois que je dis que je vais partir sur le Tour de France, tout le monde me dit j’aimerais trop être à ta place ».