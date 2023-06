Un couple berrichon donne naissance à leur fille...sur le parking d'une aire à Saint-Amand-Magnazeix

"En 18 ans d'expérience, notre secrétaire de mairie n'avait jamais rédigé d'acte de naissance !" Le maire de Saint-Amand-Magnazeix a dû ressortir du placard les dossiers pour mettre à jour l'état civil de la commune. Une naissance un peu particulière a eu lieu dans le Nord-Haute-Vienne ce lundi 26 juin, car c'est sur l'aire de la Croisière que le petit bout de chou a pointé le bout de son nez.

ⓘ Publicité

Il était alors 18h30 lorsque le couple franco-britannique, originaire de Celon dans l'Indre, s'arrête sur l'aire de la Croisière à Saint-Amand-Magnazeix. "Ils étaient sûrement un peu paniqués car la maman, enceinte de 8 mois, avait perdu les eaux" raconte Patrice Mirguet, le maire de Saint-Amand-Magnazeix. Ils appellent alors les secours, et une sage-femme du SAMU arrive rapidement. C'est elle qui va accoucher la petite Lydia-Shirley aux environs de 19 heures.

Quelques heures plus tôt, un accident

"Tout le monde se porte bien" explique, soulagé, le maire de la commune, qui avait vécu quelques heures plus tôt une tragique nouvelle. "Vers 14h30, à 100 mètres de là où la jeune fille est née, un accident s'était produit sur la RN145 entre un camping-car conduit par des anglais et un véhicule . Un accident mortel. C'est une coïncidence tragique..."

Le couple repart avec des "goodies" de la commune

Le couple berrichon a gardé contact avec le maire de la commune que la petite Lydia-Shirley connaîtra plus tard notamment sur sa carte d'identité. "Le papa est repassé, je lui ai donné en souvenir quelques objets de la commune, et on espère les revoir sur Saint-Amand-Magnazeix" sourit Patrice Mirguet. Un lien indéfectible s'est finalement créé ce lundi 26 juin sur le parking de cette aire.