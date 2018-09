Desertines, France

C'est un havre de paix, de calme et de volupté au fin fond du Nord-Mayenne. Dorn et Andrew Kipping sont tombés sous le charme de ce lieu dès qu'ils l'ont vu. Cette prof de fitness et ce chef d'entreprise dans la construction et la rénovation ont deux enfants de 18 et 19 ans, Connor et Maya. Tous les 4 se sont remontés les manches pour rénover les lieux. 18 mois de travaux. Résultat deux gîtes, avec 10 chambres, deux salles de jeux, des salons privés, une énorme cuisine et salle à manger, une salle de réception, mais aussi une salle de fitness, une piscine intérieure et un jacuzzi. Les prix de 850 à 2200 euros si vous louez pour le week-end ou pour la semaine. Le couple est aidé pour l'entretien des lieux par Saveena, une autre Anglaise installée dans la région.

Dorn Kipping la propriétaire dans la chambre Nuage © Radio France - Stéphanie Denevault

Toutes les salles de bain sont équipées d'une baignoire et d'une douche à l'italienne © Radio France - Stéphanie Denevault

Une des salles de jeux © Radio France - Stéphanie Denevault

La salle de réception qui sert notamment pour lesmarigaes, les anniversaires, les conférences, les soirées cinéma © Radio France - Stéphanie Denevault

La salle de fitness © Radio France - Stéphanie Denevault