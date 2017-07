Un couple d'Ingrandes part faire le tour du monde à moto

Canada, Etats-Unis, Colombie, Pérou, Argentine, Australie, Inde, Pakistan, Turquie, Grèce... et la liste n'est pas exhaustive ! John et Catherine, un couple d'Ingrandes, vont traverser tous ces pays à moto pour un tour du monde d'un an. Le départ est prévu mardi 18 juillet.

L'idée a germé dans l'esprit de John , après une première grande aventure : la traversée de l'Afrique en expédition avec une équipe de seize motards. "Ca a changé complètement ma perspective de la vie. Et un jour j'ai demandé à Catherine : Qu'est-ce-que tu penses de faire le tour du monde ? Elle a réfléchi 30 secondes et elle a dit oui !" La compagne de John confirme et assure ne pas avoir de craintes avant le départ : "Nous avons déjà fait pas mal de moto tous les deux donc je sais que par moment c'est difficile, parce qu'il fait froid, chaud, parce qu'il pleut et parce qu'on est fatigué, mais ça fait partie de la vie et ça n'est pas du tout une appréhension". La pétillante sexagénaire n'avait pourtant jamais fait de moto de sa vie avant sa rencontre avec John, mais elle a appris à aimer la passion de son homme.

Jamais fatigué

John, londonien d'origine, est lui aussi tout à fait détendu à l'idée de parcourir ces milliers de kilomètres en deux-roues. Il a certes suivi un stage de mécanique, pour pouvoir réparer sa BMW G5 Aventure en chemin, mais pas de préparation physique. "J'ai tellement d'adrénaline quand je suis en moto que je ne suis jamais fatigué" explique-t-il en souriant. Il en faudra pourtant de l'énergie pour accomplir ce périple à travers une bonne quinzaine de pays, des Etats-Unis à l'Argentine, puis en Australie, en Indonésie, en Inde, au Pakistan, en Turquie, en Grèce, en Italie...

Une pensée pour le Berry

La moto attend déjà le couple depuis quelques semaines, au point de départ de l'aventure, à Halifax, sur la côte Est du Canada. Catherine et John devraient entamer leur tour du monde mardi 18 juillet. Tout au long de l'aventure, ils garderont sans doute une pensée pour le Berry. "Notre chez-nous va nous manquer, confie Catherine, car on aime bien avoir une petite vie tranquille. Nous sommes arrivés ici en même temps, lui de Londres, moi de Paris, et le Berry est devenu notre vrai point d'ancrage. Mais on va garder tout ça dans notre tête et dans notre cœur, et grâce à cette aventure, on aura de super souvenirs à partager". Pour suivre le périple des deux aventuriers, vous pouvez consulter leur blog.