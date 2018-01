On connaissait le slip français, voila maintenant le pull français ! C'est la belle aventure d'un couple d'isérois, Sandra et Florent Bardisa, qui, il y a un an, crée sa propre marque : Le Pull Français, une collection de pulls 100% made in France, depuis ses bureaux de Saint-Egrève.

Saint-Egrève, France

Sandra, 38 ans, et Florent, 44 ans, sont mariés, ils ont quatre enfants et ils travaillent ensemble, depuis toujours, dans la confection et la vente de vêtements de sport sur internet. Alors comment l'idée de fabriquer des pulls 100 % français leur est-elle venue ?

Tout est parti d'un cadeau d'anniversaire

C'est Sandra qui raconte : "Pour l'anniversaire de Florent, je lui ai offert un très beau pull. Mais quand il a regardé l'étiquette, c'était Made in China. Il était déçu. Et puis le lendemain, il m'annonce qu'on va fabriquer nous-mêmes des pulls 100% français. J'ai cru à une blague, mais non, il était très sérieux !" se souvient la jeune femme.

Des pulls fabriqués à Roanne

Si la laine -92 % mérinos, 8 % cachemire- est fabriquée en Italie, Florent se met en quête de trouver dans la région de vrais savoir-faire de qualité : "L'usine qu'on a choisie est basée à Roanne, dans la Loire. Elle a un savoir-faire traditionnel et fait du remaillage à la main, c'est-à-dire l'assemblage du col, des manches, des bords-côtes. Les coffrets dans lesquels on expédie les pulls sont faits à Nantua, dans l'Ain. Les étiquettes viennent de Saint Etienne et les boutons, gravés au nom de la marque, de Patornay, dans le Jura !"

Un pull français tricolore - Le Pull Français

Sandra et Florent ont voulu leurs pulls chics, urbains, à porter en toutes occasions. Ils ont imaginé les formes, les coloris. Certains portent des noms piochés chez Pagnol, Marius, César, Ugolin. Mais ce qui marche bien ce sont les pulls tricolores : " Pour les femmes, le pull s'appelle Marianne, et Clovis, pour les hommes ! Les coloris sont marine, écru et bordeaux, ou groseille " explique Sandra et Florent enchaîne : "Cette année, ce qui marche bien aussi,c'est la couleur vert émeraude pour les femmes et orange brûlé pour les hommes"

Le Made in France séduit de plus en plus

Le 100 % français a un coût, il faut compter entre 149 et 199 euros, selon les modèles. Mais les créateurs sont persuadés qu'il y a une clientèle pour le made in France. Florent en est certain : "Ce sont des gens qui partagent nos valeurs. Acheter Français, cela a du sens. Et puis si le succès arrive, on pourra baisser nos coûts et embaucher. Pour l'instant, on n'est que tous les deux !"

Un pull pour tous les jours - Le Pull Français

Sandra complète : "C'est pour çà qu'on est en circuit court. Tous les achats se font sur notre site internet. On a dû faire un emprunt, nos amis nous ont aidés. Il y a parfois de la pression mais c'est aussi un grand plaisir de faire vivre cette marque !"

Depuis la création de la marque Le Pull Français, il y a un an, Sandra et Florent ont vendu 400 pulls, en France mais aussi en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg. Ils préparent eux-mêmes les colis, expédiés sous quarante-huit heures. "Et si une star veut porter l'un de nos pulls, pour faire connaitre notre marque, ce sera avec joie !" lâche, avec humour, Florent.