Un couple de 69 ans se dit "oui" dans un Ehpad de l'Eure

Jacques et Danielle sont désormais mari et femme. A 69 ans, ces résidents de la maison de retraites Les Rivalières au Vaudreuil sont passés devant le maire de la commune pour prononcer leurs vœux avant de fêter cela au sein de l'établissement.

Danielle et Jacques montrent leur alliance

Le Vaudreuil, France

Il n'y a pas d'âge pour se marier. Danielle et Jacques, un couple 69 ans, s'est uni au Vaudreuil, dans l'Eure samedi 25 janvier. La cérémonie a été organisée par la maison de retraite Les Rivalières, où ils résident. Cela dans le cadre du programme interne "fais des rêves", qui permet de réaliser les souhaits des habitants.

Cinq ans d'attente

Les deux mariés se sont rencontrés il y a cinq ans. Dans son costume, Jacques ne cache pas son émotion : "c'est un grand jour, depuis le temps que nous l'attendions". Lorsque les deux amoureux se sont rencontrés, cela a été tout de suite le coup de foudre : "c'était pendant le goûter, je lui ai demandé de le passer avec moi et elle m'a dit oui", sourit le mari.

Danielle elle aussi est rayonnante dans sa robe. Elle se souvient de cette rencontre : "on a parlé un peu, on s'est présenté et il m'a demandé en mariage. J'ai dit "oui"!".

Donner du bonheur

Le couple a exprimé son souhait de se marier à de nombreuse reprises. Le personnel de l'Ehpad Les Rivalières l'a réalisé. "Ils étaient un peu seuls tous les deux et avec cette relation ils ont trouvé beaucoup de réconfort. On a un projet ici qui s'appelle "Fais des rêves" qui permet de réaliser les souhaits des résidents", indique Christine Vincent, la directrice de la résidence.

Afin de célébrer dignement le plus beau jour de leur vie, le bâtiment a été décoré avec des fleurs et des ballons. Le personnel a été convié au repas. "Ils se raccompagnent le soir, se font leur dernier petit bisou. Madame est aussi à ses petits soins. C'est mignon !", explique Corinne, aide médico-psychologique.