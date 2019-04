Un couple de cigognes franco-allemandes sur le toit de l'église de Sarralbe

Sarralbe, France

Il les a baptisés "Marie et Hans". Dominique Klein, le "Monsieur Cigognes" mosellan, habilité au bagage des cigognes dans le Grand est, est tout amusé de sa découverte : une cigogne française, et une cigogne allemande, en couple, sur le toit de l'église de Sarralbe.

Il les a identifiés grâce à leurs bagues : une verte, pour la cigogne française, et une noire pour la cigogne allemande. Pour le sexe, c'est plus compliqué, il a laissé faire la nature : "J'ai attendu qu'elles fassent zigzag dans le nid, et j'ai découvert que c'est la Française est une femelle et que le mâle est un allemand". D'où les prénoms. Mais pas sûr que Marie et Hans restent ensemble toute leur vie, les cigognes n'étant "pas très fidèles"...

Futurs locataires du nid construit par les enfants de l'école élémentaire ?

En tout cas, pour l'instant, "ils sont en train de construire leur nid, mais c'est l'endroit qu'ils ont choisi est compliqué, et puis ce sont des jeunes, ils n'ont que deux ans, ils n'ont pas une grande expérience dans la maçonnerie", sourit-il. Les enfants de l'école élémentaire Robert Schuman, juste à côté, ont construit un nid, sous la direction de Dominique, qui va être installé sur le toit de l'établissement scolaire, et qui pourra donc accueillir des locataires.

"Peut-être que Marie et Hans vont abandonner l'église pour le nid de l'école, déjà préfabriqué", s'interroge Dominique. La structure est déjà là, la couronne de branches aussi, il y a du tissu et du foin au fond. Finalement, ils n'auraient plus qu'à poser leurs valises...